هيفاء وهبي تكشف عن الممثل الذي نال إعجابها في رمضان

وأشادت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بالممثل محمد ممدوح الذي يلعب دور البطولة في مسلسل "قابيل" الذي يُعرض خلال شهر رمضان الحالي.
وعلى الرغم من تعرضه الانتقادات خلال الساعات الماضية بسبب مخارج حروفه، إلا أن هيفاء وهبي اعتبرت أن ممدوح صاحب موهبة، حيث أعربت عن انبهارها بما يُقدمه في المسلسل.
وكتبت هيفاء عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، "الممثل الصح هو من يدرس الدور وأبعاد الشخصية لآخر نفس، أنا منبهرة بتمثيل محمد ممدوح (تايسون)، غير معقول كمية التفاصيل بملامحه التي تتغير كل ثانية! والمسلسل مهم ويجذب المشاهدين، لكن عندي طلب، أنا وكثير من المتابعين، إن اتضح أن (طارق) هو (قابيل) كلنا سنحزن، فأرجوكم انتبهوا".
ومسلسل "قابيل" من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، أشرف نصر وكريم يوسف وإخراج كريم الشناوي، وبطولة محمد ممدوح وأمينة خليل ومحمد فراج وعلي الطيب ونهى عابدين وتامر نبيل وأحمد كمال وبسنت شوقي وآخرين.
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