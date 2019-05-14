اتهامات بتورط الدعم السريع في فض الاعتصام ومنعم يرد

قال الصحفي منعم سليمان بان هناك إفادات من مصادر عديدة بعضها من داخل الأجهزة العسكرية والأمنية تفيد بان الجرائم التي حدثت اليوم ضد الثوار السلميين قامت بها عناصر إسلامية من الثورة المضادة يتبعون لجهاز الأمن والإستخبارات العسكرية والشرطة.. يرتدون زي الدعم السريع ويعلقون على بعض سياراتهم علامات مرورية تشبه علامات الدعم السريع.. بقصد ضرب قوات الدعم السريع بالشعب ومن ثم بالجيش حتى تحدث الفوضى فينقضون مرة أخرى على السلطة.

واضاف لذا اما ان تخرجوا ببيان توضيحي للرأي العام وإلا فانكم المتهمين الرئيسين في هذه الجرائم البشعة .. وعليكم تحمل تبعاتها السياسية والأخلاقية والقانونية.

وياتي هذا بعد ان وجهت اصابع الاتهام للدعم السريع في محاولة فض الاعتصام امام القياده العامه للقوات المسلحة التي راحت ضحيتها العشرات بين جريح وقتيل حسب شهود عيان من الميدان