وأضاف البيان أن أردوغان أبلغ بوتين بأن الهجمات السورية على المدنيين والمدارس والمستشفيات في إدلب لا يمكن اعتبارها مكافحة للإرهاب.
وشكل تصاعد العنف في منطقة إدلب ضغطا على الاتفاق الروسي التركي الذي أسهم في تجنب هجوم للحكومة السورية منذ سبتمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان لبوتين: سوريا تستهدف التعاون التركي الروسي بانتهاك وقف إطلاق النار في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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