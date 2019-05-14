أردوغان لبوتين: سوريا تستهدف التعاون التركي الروسي بانتهاك وقف إطلاق النار في إدلب

قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان إنه أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن الحكومة السورية تستهدف التعاون التركي الروسي في إدلب بانتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف البيان أن أردوغان أبلغ بوتين بأن الهجمات السورية على المدنيين والمدارس والمستشفيات في إدلب لا يمكن اعتبارها مكافحة للإرهاب.

وشكل تصاعد العنف في منطقة إدلب ضغطا على الاتفاق الروسي التركي الذي أسهم في تجنب هجوم للحكومة السورية منذ سبتمبر.