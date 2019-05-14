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رئيس الوزراء العراقي يؤكد دعمه المتواصل لفريق التحقيق بجرائم داعش

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أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، دعمه المتواصل لفريق التحقيق بجرائم تنظيم " داعش " الإرهابي من أجل إنجاز مهمته وتسهيل عمله وأهمية تعاون جميع المؤسسات الوطنية ذات الصلة مع فريق التحقيق.

وأعرب عبد المهدي خلال لقائه المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس فريق التحقيق بجرائم " داعش" كريم خان - وفقا لقناة ( الإخبارية ) العراقية - عن ارتياحه لقرب الإعلان عن الوظائف التي سيشغلها الخبراء العراقيون ضمن فريق التحقيق، وعلى موقع الأمم المتحدة، والاختيار الذي سيتم أيضا بالتشاور مع الحكومة العراقية.

وقدم المستشار الخاص شرحا عن مجريات عمل فريق التحقيق وما يتطلبه من ظروف مناسبة، كما عرض ترشيح سلامة الخفاجي بالتشاور مع الحكومة العراقية ليكون النائب العراقي لرئيس فريق التحقيق.

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