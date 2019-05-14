كانت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، أكدت تعرض 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات، لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقى بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفى المياه الاقتصادية لدولة الامارات.
وقالت الوزارة فى بيان لها، إن الجهات المعنية بالدولة قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وجارى التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها، وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أى أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أى تسرب لأى مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول أمريكى: فجوات السفن المستهدفة بالإمارات ناجمة عن شحنات متفجرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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