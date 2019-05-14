سقوط عشرات الجرحي والقتلي في محيط الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم اثر محاولة فض الاعتصام بالقوة من قبل الدعم السريع حسب شهود عيان بينما نفي قائد قوات الدعم السريع مشاركة قواتها في فض الاعتصام متهما كتائب الظل وجهات تحاول القضاء علي الثورة.
وقالت مصادر طبية سودانية إنه يوجد عشرات الجرحى بعضهم في حالة حرجة نتيجة إطلاق النار في محيط الاعتصام بالعاصمة السودانية.
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