قبل نهائي دوري الأبطال.. ماذا طلب محمد صلاح من جماهير ليفربول

أبدى الفرعون المصرى محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري، سعادته بانتهاء الدوري الانجليزي وتتويجه بجائزة الحذاء الذهبي. وقال الفرعون المصري عبر حسابه الرسمي بـ "تويتر": "الأمر يبدو حلو ومر الأن ولكن الموسم لم ينتهي بعد. أود أن أشكر زملائي بالفريق والمدربين والجماهير.. من فضلكم احضروا أنفيلد لمدريد". وفشل ليفربول في الفوز لقب البريميرليج، وحل وصيفا برصيد 97 نقطة، خلف مانشستر سيتي الذي توج باللقب بفارق نقطة وحيدة.

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