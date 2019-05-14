مانشستر سيتى مهدد بالاستبعاد من دورى أبطال أوروبا.. ما الأسباب؟

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية نقلا عن صحيفة "نيويورك تايمز"، أن مان سيتى يخضع للتحقيقات فى بلاده وأيضا بالاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" فى الفترة الماضية وسط مزاعم بانتهاك قواعد اللعب المالى النظيف، مضيفة أنه من الممكن أن يوصى بمنعه من المشاركة فى تشامبيونزليج الموسم المقبل.
أضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن تصدر لجنة التحقيقات خلال الأيام القليلة المقبلة قرارا بمنع مانشستر سيتى من المشاركة فى البطولة القارية لموسم واحد على الأقل.
يذكر أن مانشستر سيتى توج بالدورى الإنجليزى أمس الأحد، على حساب ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح فى الجولة 38 والأخيرة بفارق نقطة واحدة.
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