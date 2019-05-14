أفادت مصادر طبية من ساحة الإعتصام بالخرطوم، وارتفاع عدد الإصابات بالرصاص الحي الى 50 حالة وجاري إسعافهم. وتواصل إطلاق الرصاص الحي بمحيط ساحة الاعتصام بالقيادة العامة، دون معرفة طبيعته حتى الآن. واتهمت قوى الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات، "فلول النظام السابق" بمحاولة فضّ الاعتصام ونشر الفوضى.



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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر طبية: ارتفاع عدد المصابين الى ٥٠ حالة ومحاولات جارية لإسعافهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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