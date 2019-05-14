المجلس العسكري يعلن عن مقتل ضابط خلال مواجهات اليوم

أفادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل، أن المجلس العسكري في السودان أعلن عن مقتل ضابط وإصابة 3 جنود خلال المدهمات التي شهدتها ساحة الإعتصام اليوم. وأشار المجلس العسكري إلى أن جهات مجهولة هاجمت المحتجين في ساحة الاعتصام، ل محاولة عرقلة مسار الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير.

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