مصادر طبية: سقوط قتيل وارتفاع عدد الإصابات الحي إلى 35

أفادت مصادر طبية من ساحة الإعتصام بالخرطوم، عن سقوط قتيل، وارتفاع عدد الإصابات بالرصاص الحي الى ٣٥ مصاب.

وتواصل إطلاق الرصاص الحي بمحيط ساحة الاعتصام بالقيادة العامة، دون معرفة طبيعته حتى الآن.

واتهمت قوى الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات، "فلول النظام السابق" بمحاولة فضّ الاعتصام ونشر الفوضى.