إرتفع عدد المصابين وسط المعتصمين الى ١٥ بينها إصابات بالرصاص الحي؛ فيما تشهد ساحة الاعتصام خطير واحتكاكات بين المعتصمين والقوات النظامية. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية ان الحالات تم اسعافها في المستشفيات وسط الخرطوم. وياتي هذا التصعيد عقب توصل المجلس العسكري وقوى الحية والتغيير إلى اتفاق حول هياكل السلطة الانتقالية مساء اليوم. ويتهم تجمع المهنيين السودانيين وقوى اعلان الحرية طرف ثالث بقيادة ثورة مضادة لجر البلاد نحو العنف. ودعا القيادي بقوى الحربة والتغيير؛خالد عمر يوسف؛ الى تهدئة الاوضاع والتمسك بسلمية الثورة لتفويت الفرصة لمن يريدون تخريب الحراك. ورصد (اخبار الخليج 365) تدفق مواكب كبيرة من الأحياء الى ساحة الاعتصام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع عدد الاصابات إلى ١٥ والتوتر يعود إلى ساحة الاعتصام (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.