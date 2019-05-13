فيديو.. تركي آل الشيخ يحتفل بأهداف بيراميدز في الأهلي بطريقة شعبية

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، فيديو لأهداف فريق بيراميدز في الأهلي المصري خلال الدور الأول والثاني من بطولة الدوري العام. وأحتوى الفيديو الذي نشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الأجتماعي فيس على مقطع من أحدى الأغاني الشعبية المصرية. الجدير بالذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثالث في ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 65 نقطة خلف الأهلي صاحب الصدارة برصيد 70 نقطة والزمالك الوصيف برصيد 66 نقطة.

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