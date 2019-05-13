تراجع طفيف فى أسعار الدولار بالسوق الموازي بالخرطوم

تراجعت أسعار الدولار اليوم “الإثنين” بصورة طفيفة في السوق الموازي بالخرطوم ووصلت التعاملات نقداً 62 جنيهاً للشراء و64 للبيع مقارنة بواقع 65 ج للبيع أمس الأحد. فيما تراجع سعر الشراء وفقا للإجراءات المصرفيه من 75 جنيها إلى 73 جنيهاً. وتراجع سعر البيع للريال السعودى نقداً إلى 16.70 جنيها مقارنة بـ17 جنيهاً ليوم أمس الأحد.

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