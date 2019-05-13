وكيل محترف الهلال أمبوبو يطالب بإنهاء عقده ووكيل إيمانويل يهدد بالفيفا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تسلم الاتحاد السوداني لكرة القدم خطاباً من لورين بوربا وكيل لاعب الهلال السوداني إدريس أمبوبو، يطلب فيه إنهاء عقد اللاعب مع النادي بالتراضي تقديراً للعلائق الطيبة بي الطرفين، كما تسلم الاتحاد خطاب آخر من سيلم بول استم وكيل اللاعب ايمانويل لاعب الهلال أيضاً يطلب فيه احترام العقد المبرم مابين النادي اللاعب، وأن يسمح له بالعودة لممارسة نشاطه المعتاد مع منحه جواز سفره، وأن لايتم تعريضه إلى أي ضغوط في سبيل ذلك، وهدد حال عدم سريان الأمر بصورة طبيعية برفع القضية إلى غرفة فض النزاعات بالفيفا ، ونوه إلى خطاب سابق تم إرساله في 30 أبريل 2019م، ولم يتم الرد عليه.