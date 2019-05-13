الاتحاد الأوروبي يدعو إيران للالتزام بالاتفاق النووي ويتعهد من جانبه بالالتزام الكامل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت المفوضة العليا لشؤون السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، اليوم الاثنين، على أن الاتحاد الأوروبي دائما يشجع على الحوار السياسي حتى مع إيران وسندعم أي فرصة للمفاوضات.

بروكسل _ سبوتنيك. وقالت المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء فعاليات اليوم الأول من اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل: “نحن كاتحاد دائما نشجع الحوار وكان هذا التزامنا حتى مع إيران ولذلك سندعم أي فرصة للمباحثات”.

وأضافت أن وزير الخارجية الأمريكي مايك “بومبيو سمع منا جيدا اليوم أننا نعيش في لحظة حاسمة وحساسة ومسؤولة وأن نهدأ وأن نتجنب أي تصعيد عسكري محتمل”.