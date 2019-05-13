تركيا ترد بحزم على قبرص بشأن عمليات “التنقيب”

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
رد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر سيليك، اليوم الإثنين، على بيان الرئيس القبرصي نيكوس أناستاساديس الذي شبه أنشطة التنقيب التركية في شرق البحر المتوسط اليوم بممارسات تركيا التدخلية بشؤون قبرص عام 1974.
ونقلت وكالة ” CNN” التركية عن عمر سيليك الذي قال: “تقوم السفن التركية بارباروس حيدر الدين باشا وفاتح بعمل استخباراتي هناك، فالبحرية لدينا توفر حماية موثوقة لأنشطتهم”.
وأضاف سيليك، قائلا: “قد يكون الرئيس القبرصي قال الحقيقة جزئيا ليس إلا حيث أن القوات التركية تقوم بحماية مصالحها السيادية ولكن هذا لا يعتبر احتلالا كما وصفه أناستاساديس”.
وتابع قائلا: “ننظر إلى هذا العمل على أنه مظهر من مظاهر حماية حقوق ومصالح شمال قبرص ومن الجيد أن يتذكر أناستاساديس عام 1974، كما من الجيد أن يحتفظ بهذا التاريخ في ذاكرته. وأؤكد هذا لأنه هو نفسه يتذكر هذا التاريخ، متحدثا عن إرسال سفن تركية إلى شرق البحر المتوسط”.
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