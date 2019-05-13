توجيهات بمراجعة هياكل الوزارات بالخرطوم

وجه الفريق الركن مرتضى عبد الله وراق والي ولاية الخرطوم المكلف بتكوين لجنة لمراجعة هياكل الوزارات والمجالس العليا والمحليات بولاية الخرطوم وضرورة مطابقتها لمهام وواجبات كل وحدة من الوحدات على أن تكون الهياكل رشيقة وبعيدة عن الترهل وفعالة في إنفاذ مهامها وإزالة التقاطعات التي أحدثتها الهياكل القديمة. وقد باشرت اللجنة المكلفة بحسب سونا – مهامها بتجميع الهياكل وإخضاعها للدراسة لمواكبة المرحلة المقبلة وفق توجيهات والي الولاية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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