المجلس العسكري الانتقالي يتوصل لاتفاق على هياكل الحكم

التاريخ: 13-مايو-2019
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كشف الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق شمس الدين كباشي، خلال مؤتمر صحفي يوم الإثنين، عن التوصل إلى اتفاق مع قوى المعارضة حول نظام وهياكل الحكم ومهامّها خلال الفترة الانتقالية، وقال إنهم توصلوا للاتفاق خلال مفاوضات ستستمر حتى الأربعاء.
وأوضح كباشي أن الحوار أسفر عن اتفاق حول “هيكل السلطة الانتقالية، وتم الاتفاق على المهام والسلطات على المستويات السياسية والتنفيذية والتشريعية”.
وأشار بحسب شبكة الشروق – إلى أن نسب مشاركة المدنيين والعسكريين في المجلس السيادي، الذي سيدير المرحلة الانتقالية في البلاد ومدة تلك المرحلة، سيتم مناقشتها يوم الثلاثاء، على أن يخصص يوم الأربعاء لمدة الفترة الانتقالية المقترحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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