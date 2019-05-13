الخارجية تدين عمليات التخريب لأربع سفن تجارية

التاريخ: 13-مايو-2019 فى : أخبار 29 مشاهدة أدانت وزارة الخارجية بأقوى العبارات عملية التخريب التى تعرضت لها أمس ٤ سفن تجارية من بينها سفينتان سعوديتان بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة . Advertisements وأكدت وزارة الخارجية رفضها أي تهديد لسلامة حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي أو أي ممر مائي دولي، وأي محاولة لتهديد أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقتين أو استهداف مصالحهما التجارية. وأعلنت بحسب وكالة السودان للأنباء – دعم السودان الكامل للإجراءات التي تتخذها الدولتان لحماية أمنهما وسلامة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية للدولتين . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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