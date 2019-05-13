حريق محدود بعمارة أبو العلا وسط الخرطوم

التاريخ: 13-مايو-2019 فى : حوادث 43 مشاهدة Advertisements تمكنت شرطة الدفاع المدني من اخماد حريق شب بالطابق الثاني في عمارة أبو العلا الجديدة بشارع القصر شرق بنك الخرطوم وتصاعدت ألسنة الدخان دون إحداث أي خسائر. ونتج الحريق بحسب سونا – من التماس كهربائي في أحد مكيفات المكاتب التي يجري العمل بها وهي خالية من الاستخدام . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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