دلقو: البلاد ستتجاوز هذه المرحلة بانحياز الجيش للتغيير

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي؛ قائد قوات الدعم السريع؛ الفريق أول محمد حمدان دقلو؛ ان البلاد ستتجاوز المرحلة بعزيمة الشعب وانحياز القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للتغيير. وقال دلقو، خلال تنوير لضباط وضباط الصف اليوم الاثنين ان القوات المسلحة ظلت تعمل حفظ الأمن والاستقرار بالبلاد؛ وأشار إلي تماسك القوات النظامية حتي لاينال منها الاعداء.

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