"المسماري" يتهم تركيا بالتورط في دعم وتدريب المليشيات الإجرامية

قال المتحدث باسم ​الجيش الليبي​ ​أحمد المسماري​ أن ما يؤخر المعارك في ​طرابلس​ هو حرصنا على حماية المدنيين.وحسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز" أشار المسماري إلى أن "​تركيا​ متورطة في دعم وتدريب الميليشيات الإجرامية في طرابلس.

لافتاً إلى أن "تركيا دخلت في المعركة بشكل قوي جدا"، مضيفاً: "هناك أسلحة إيرانية وصلت إلى الميليشيات التي تتحدى ​قوات الجيش الليبي​".