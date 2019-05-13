عاجل.. إصابات بالرصاص الحي وسط المعتصمين في الخرطوم (صور)

أكدت لجنة أطباء السودان المركزية وقوع ثمانية إصابات بالرصاص الحي والضرب بالهراوات والدهس وسط المعتصمين بمحيط ساحة الاعتصام بالقرب من قيادة الجيش السوداني بالخرطوم. وقالت في بيان اليوم الاثنين ان ثلاثة اصيبوا بالرصاص الحي إصابات مختلفة وان حالتهم مستقرة. وأشارت الى قوى الثورة المضادة تعمل على جر المعتصمين للعنف تحت نظر المجلس العسكري؛ حيث قامت قوات بالتعدي على الثوار العُزّل.

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