السودان يدين أي محاولة لتهديد أمن واستقرار السعودية والإمارات

أعربت وزارة الخارجية السودانية، الاثنين، عن إدانتها، لعملية التخريب التي تعرضت لها أربع سفن تجارية على مقربة من المياه الإقليمية لدولة الإمارات.

وأكدت الخرطوم، في بيان، رفضها أي تهديد لسلامة حركة الملاحة البحرية فى الخليج العربي وأي محاولة لتهديد أمن وإستقرار دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية أو استهداف مصالحهما التجارية.

وأوردت الخارجية السودانية أنها تدعم الإجراءات التي تتخذها الدولتان لحماية أمنهما وسلامة الملاحة البحرية في مياههما الإقليمية.

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وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أعلنت، الأحد، أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عًمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وقرب المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية الإماراتية.

ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة الجهة المسؤولة عن عمليات التخريب التي طالت 4 سفن تنتمي إلى جنسيات مختلفة في مياه خليج عُمان.

وأدانت السعودية ومصر والكويت والبحرين والأردن العمليات التخريبية التي تعرضت لها السفن، كما استنكر مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية الحادثة وما تشكله من تهديد للملاحة الدولية.