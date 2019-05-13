تفاصيل الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحراك

اختراق كبير شهدته جلسة المفاوضات التي جرت اليوم الاثنين بين المجلس العسكري الانتقالي بالسودان وقوى اعلان الحرية والتغيير؛ حيث اتفق الجانبان على هياكل السلطة الانتقالية وصلاحياتها ومهامها خلال الفترة الانتقالية.

حيث تجاوز الطرفان عقدة الخلافات حول المجلس السيادي وصلاحياته وتم الاتفاق على مجلس السيادة بسلطات تشريفية؛وحكومة مدنية كاملة الصلاحيات؛ بالاضافة الى مجلس تشريعي بصلاحيات واسعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري؛ الفريق ركن شمس كباشي؛ في مؤتمر صحفي مشترك مع قوى الحرية والتغيير؛ ان المفاوضات جرت في اجواء ودية للوصول الى اتفاق حول القضايا العالقة.

وأضاف اتفقنا علي هياكل السلطة؛ ونظام الحكم خلال الفترة الانتقالية.

وتابع: كما تم الاتفاق تماما علي المهام واختصاص السلطات في مستويات الحكم على المستوي السيادي؛والتنفيذي والتشريعي؛ بالاضافة الى السلطة القضائية والمفوضيات.

ومن جانبه قال القيادي بقوى الحرية والتغيير؛ طه عثمان اسحاق؛ توصلنا الى اتفاق حول هياكل السلطة الثلاث وصلاحياتها.

واتفق الجانبان على مواصلة التفاوض حول بعض النقاط العالقة المتعلقة بنسب المشاركة في المجلس السيادي والحكومة التنفيذي؛ ومدة الفترة الانتقالية المختلف حولها بين عامان و٤ أعوام.