القضارف … بركة الدم…

الخليج 365:

تحولت ولاية القضارف ذات النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي الممتد منذ المهدية الى بركة من الدماء وفوضى عارمة اثر المواجهات القبلية التي نشبت بين قبيلتي النوبة والبني عامر ظهر أمس الأول اثر نزاع حول مياه شرب بينهما تحولت الى معارك دامية استخدمت فيها الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء مما أدى الى مصرع (11) مواطنا من الجانبين وجرح أكثر من (30) مواطنا منهم بعض الحالات الخطرة فيما اقتادت السلطات نحو (25) مواطنا للتحقيق معهم حول اندلاع حادثة العنف، فيما تم إضرام النيران في عدد خمسة أحياء سكنية داخل بلدية القضارف وأكثر من (30) محلا تجاريا وسوقا لمواد البناء مما أدى الى اشتعال النيران بكثافة فيما لا زالت الاشتباكات دائرة بين الطرفين رغم تدخل قوات الدعم السريع لفض النزاع بين الطرفين، فيما شهدت الولاية فرار ونزوح المئات من الأسر الي الولايات المجاورة خوفاً من الصراعات المحتدمة فيما استقبلت الولاية بعضا من المجموعات السكانية لمناصرة قبائلهم.

جهات مجهولة

واتهم والي القضارف المكلف اللواء ركن محي احمد الهادي جهات لم يسمها بسعيها لنسف استقرار الولاية وإثارة الفتنة بين مكوناتها، مشيراً الي أن الخلاف الذي وقع بين قبيلتي النوبة والبني عامر كان بين امرأة وسقاء (صاحب عربة كارو مياه) وتحول الاشتباك بالأيدي ثم استعان كل منهما بقبيلته لتتطور الأحداث الى اشتباكات بالأسلحة البيضاء عبر مجموعات منظمة بين الطرفين، مبيناً أن ما تم سوف يلقي بظلال سالبة على الثورة التي جاءت من اجل الحرية ومحاربة الظلم إلا أن الفوضى التي اجتاحت الوطن وبعض الولايات أدت الى عدم استقرار الأمن وما يتم الآن هو انهزام للثورة ، مشيراً الى ان ولايته شهدت أحداثا متوالية منذ العشرين من ابريل بتظاهرات واحتجاجات منظمة بإغلاق الطرق وإضرام النيران من اجل الحصول على الماء والضغط على الحكومة لانسياب بعض الخدمات ،مبيناً ان أزمة مياه القضارف ممتدة منذ عشرات السنين ورغم ذلك سعينا لطي ملف العطش بتوفير المياه عبر المضخات والناقلات الكبيرة بجانب زيادة حصة المياه من محطات أبو النجا والعزازة .

وأكد الهادي حرصه على بسط هيبة الدولة وسيادة القانون بعد أن تم نشر تعزيزات عسكرية داخل الأحياء والفصل بين المجموعات السكانية المتنازعة وذلك عقب وصول قوات من الدعم السريع. وأشار الهادي الى تكوين لجنة للصلح والتهدئة بين الطرفين واعيان البلد وهيئة علماء الولاية وباشرت اللجنة مهامها في تهدئة الأجواء والسيطرة على الموقف.

رشق بالحجارة

من جهته أعلن مقرر لجنة أمن ولاية القضارف ونائب مدير الشرطة العميد صالح أبكر عن توقيف (24) متهما من الطرفين ومصرع (10) بعد اندلاع الأحداث في اليومين الماضيين وإصابة (5) من القوات النظامية من بينهم (2) من الضباط اثر رشقهم بالحجارة وذلك بعد الخلاف الذي نشب حول المياه وتدخل البعض واستعمال العنف. الى ذلك كشف المك مأمون الجاك مك النوبة بالقضارف عن إصابة ووفاة عدد من أفراد قبيلته بسلاح ناري وقرنوف وإضرام النيران في منازل الأبرياء مما أدى لتشريد كثير من الأسر وتركهم في العراء .

وطالب الجاك رئيس المجلس العسكري الفريق البرهان بضرورة توفير الدعم والإيواء والغذاء والأمن ، مشيراً الى أهمية القبض على الجناة والسيطرة على الموقف وبسط هيبة الدولة.

نار الفتنة

من جهته أقر ناظر البني عامر محمد حسن حاج اغا بأهمية تحقيق السلم الاجتماعي والأمن والإسراع لطي الخلافات وقتل نار الفتنة التي اشتعلت بعد أن تحولت الولاية الى بركة من الدماء في هذا الشهر العظيم، وقال لابد من التوقيع على وثيقة وهدنة لطي الخلافات والنزاعات وعودة الحياة الي طبيعتها، مؤكداً ثقته في الأجهزة الأمنية والعسكرية والعدلية بالقبض على الجناة وفرض الأمن.

لجنة حصر الضرر

وفي ذات السياق أعلن أمين ديوان الزكاة بولاية القضارف الدكتور ممدوح عبد الرحيم عن تكوين لجنة لحصر المتضررين وتقديم الإيواء والدعم والعلاج للمصابين تحقيقاً للمسئولية الاجتماعية وتأكيداً لبرنامج الديوان تجاه الكوارث والأزمات، مشيراً الى أهمية تحقيق السلم الاجتماعي والتعايش والتسامح الديني بالولاية.

اعتداءات منظمة

تطورت الأحداث وانتقلت الى بقية أحياء المدينة وأصبحت أعمالا تخريبية واعتداءات منظمة استهدفت عددا من المتاجر والمحال التجارية بإضرام النيران والاعتداء على أصحابها مما أثار الفوضى والمخاوف وسط المجموعات السكانية الأخرى وادى ذلك الى إغلاق كثير من المحال التجارية بأسواق المدينة والأسواق الفرعية وبعض الأحياء مما دفع لجنة الأمن الى نشر تعزيزات عسكرية لحماية المواطنين والأسواق.

موجة الغضب

وكشفت الجولة الميدانية التي نفذتها (الإنتباهة) لعدد من الأحياء والمحال التجارية، عن ارتفاع حجم الخسائر الى أكثر من (20) مليون جنيه وذلك بعد أن تم إضرام النيران في سوق مواد البناء ونحو (25) متجرا بعد موجة الغضب التي عمت إحدى القبائل اثر موت البعض منهم وقامت مجموعة منهم بالاعتداء على شرطة الدفاع المدني ومنعها من إطفاء الحرائق بعد ان تلقت عددا من البلاغات حول وجود حرائق جراء المواجهات التي استمرت لمدة يومين.

بركة دماء

وتحولت ساحة السوق الشعبي لولاية القضارف الى بركة من الدماء بعد أن أقدم عدد من الأهالي الغاضبين بذبح ثلاثة من الفارين جراء الاضطرابات بالسوق الشعبي وأردوهم قتلى مما أدى الى حالة من الخوف والرعب وسط المسافرين.

فرار الأسر

اتجه المئات من الأسر نحو ولايتي كسلا والجزيرة في ظل استمرار المواجهات المنظمة بين القبيلتين مما أدى الى وجود حالة من الخوف، حيث ترك مئات من الأسر منازلهم واختارت الهجرة بحثاً عن الأمان وحماية أسرهم بعد انتقال المواجهات الى عدد من أحياء الولاية وترصد بعد القيادات والمجموعات السكانية لبعضهم .

ورصدت (الإنتباهة) تبني مجموعة من الشباب المسلحين عمليات شبه عسكرية منظمة أقلقت لجنة امن الولاية التي استنجدت بقوات من الدعم السريع للسيطرة على الموقف.

عطش وجوع

شهدت الأحياء المتنازع فيها بين القبيلتين أزمة حادة في المياه والغذاء وانقطاع التيار الكهربائي في ظل استمرار المواجهات والنيران المشتعلة مما يجد الأهالي صعوبة بالغة في الحصول على المياه والمواد الغذائية بعد إضرام النيران في المحال التجارية والمخابز.

وتعذرت جهود حكومة الولاية ولجنة الأمن في توفير إمداد المياه والمواد الغذائية اثر استمرار المواجهات ورشق سيارات الدفاع المدني وتناكر المياه بالحجارة.

غياب الشرطة والامن

الضعف البائن في مفاصل الحكم وغياب بعض القوات النظامية مثل الشرطة والأمن من المشهد جعل الجيش في مرمى النيران في ظل استمرار المواجهات واستعمال أسلحة متقدمة مثل القرنوف والكلاشنكوف في المواجهات حسب زعم وحديث بعض القيادات خلال لقائهم بوالي الولاية المكلف، وطالب عدد منهم لتدخل قوات الدعم السريع لدورها الكبير وقدرتها الفائقة في التصدي لأعمال الشغب، مشيرين لضعف تعاطي لجنة الأمن مع الأحداث وتأخرها في حسم كثير من التقاطعات والفوضى.

الحسم بالقانون

وقال احد قيادات قبائل النوبة بالقضارف (سليمان تيه) قدمنا اقتراحا واجتمعنا عقب الإحداث الأولية وقررنا بان تحسم هذه الخلافات عبر القانون والأجهزة العدلية إلا أننا تفاجأنا بهجوم من الطرف الآخر ضدنا وقاموا بإضرام النيران داخل أحياء الموردة، مشيراً الى أن هنالك تقصيرا وضعفا بائنا من بعض الأجهزة نحو المواطنين في تحقيق الحماية الكافية لهم، وقال نحن نتعايش ونتزاوج مع البني عامر نحو أكثر من ثلاثين عاماً وما تم هو فتنة وتفلتات من بعض الشباب.

ملثمون

من جهته اتهم عضو إعلان الحرية والتغيير في القضارف الطاهر السائر بعض الجهات باستغلال هذه الأحداث بزرع الفتنة وسط الأهالي، بوجود ملثمين يدعمون إثارة الفوضى، مشيراً الى أن هنالك بعض أعداء التغيير والثورة المضادة يحاولون الاختلال بالأمن وإشعال الخلافات وسط القبائل.

وأدان السائر هذه الاعتداءات التي اعتبرها دخيلة علي الولاية ذات النسيج الاجتماعي، وأعلن ان قوى إعلان الحرية والتغيير سوف تدفع بمذكرة إصلاحية نحو الخلافات والفوضى والكشف عن الملثمين الذين قادوا هذه الخلافات بعد أن تم رصدهم.

توزيع السلاح

وكشفت مصادر عسكرية مطلعة لـ(الإنتباهة) عن رصدها لبعض الجهات السياسية بتوزيع سلاح وسط بعض القبائل المتنازعة تم استخدامه في كثير المعارك والمحاولات التخريبية وتصفية بعض القيادات.

وقال المصدر إن الأيام القادمة سوف تشهد توقيف هذه القيادات وتقديمها لمحاكمة عادلة بعد محاولتها لاستغلال الفتنة والترويج للانفلات الأمني.