المفروض !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> وعنواننا هذا، بمعنى ما يجب أن يكون..

> يعني بالفهم الشعبي للكلمة..لا اللغوي الفصيح، بمعنى فُرض الشيء فهو مفروض..

> وأول المفروض أن نأخذ حذرنا من دولٍ عربية ثلاث..

> فهي تسعى جاهدة للتدخل في راهننا المتخلق؛ بغرض صياغته حسب هواها..

> وهواها السياسي يتعارض تماماً مع هوى ثورتنا..

> فهي تكره الديمقراطية – وتبعاتها – بقدر كراهيتها للإسلام السياسي..وتبعاته..

> وهذا هو قاسم الحب المشترك الأعظم الذي يجمع بينها..

> دولتان منها تعتمدان في تأثيرهما على قوتهما المالية..والثالثة على قوتها الاستخباراتية..

> فلابد لثورة السودان هذه أن تُجهض في مهدها..

> بمثلما أُجهضت ثورات الربيع العربي قبل أن تُثمر حريةً تتنسم أريجها الشعوب..

> ثم ينسرب الأريج هذا إلى دول (القاسم)..فتنتقل العدوى..

> وثاني المفروض أن نأخذ حذرنا – أيضاً – من سياسيينا ذوي الصلة بهذه الدول..

> سيما الذين (فرضوا) أنفسهم على الثورة منهم..

> وأقول (فرضوا أنفسهم عليها) لأنهم لحقوا بقطارها وهو يعبر جسر النيل الأزرق..

> ومن قبل ذلك كان بعضهم من الساخرين منها..

> والبعض الآخر من المتفرجين عليها؛ انتظاراً للحظة (ألم نكن معكم)..إن نجحت..

> وحده تجمع المهنيين هو (الأصيل) في هذا الحراك الثوري..

> ثم لا أحد منه يطير إلى هذه الدولة – أو تلك – من دول (القاسم) ؛ مثيراً للشبهات..

> بل إن مهندسيه أبعد الناس عن المايكات.. والشاشات.. والشو..

> والمشبوهون هؤلاء يجب أن يكونوا أبعد الناس عن الثورة..من بعد أهل الإنقاذ..

> فهم حلقة الوصل الآن بين الثورة ودول (القاسم) الثلاث هذه..

> وإن لم نأخذ حذرنا – منهم بأعنف ما تيسر- فسوف نُفاجأ بإعادة إنتاج الشمولية..

> بالضبط كما حدث في بعض دول الربيع العربي..من حولنا..

> والمفروض الثالث ألا نعهد بأمر التفاوض إلى بعض صغار السن.. والتجربة..

> وبصراحة..هم يبدون كعيال وسط جنرالات العسكري..

> بل حتى مظهرهم لا يُوحي بجدية تتناسب وخطورة هذه المرحلة التاريخية..

> ولا أدري لِمَ يغيب عن المشهد علي محمود حسنين؟..

> فلو كان في قلب المشهد التفاوضي، لما انتقد العسكري الانتقالي الإعلان الدستوري..

> بل لما تجرأ أصلاً..بين يدي هذا المعتق؛ سياسياً وقانوناً..

> والمفروض الرابع – والأخير – أن نولي أهمية قصوى لتنظيف مفاصل الدولة..

> فبقايا الماضي ما زالت تمارس فيها – ومنها – و(سخاً) سياسياً..

> فهل المجلس العسكري الانتقالي عاجز عن هذا التنظيف؟!..أم لا يريد؟!..

> علماً بأنه يُشكر على (شوية) النظافة التي قام بها..

> ولكن ما زال هناك الكثير..وما زالت هنالك أجسام هلامية لامعنى لها..

> أو المعنى الوحيد لها، تسكين – وإعاشة – فائض (الإخوان)..

> وكمثال فقط مجلس الصداقة..ومجلس الذكر..ومجلس الدعاء..ومجلس التذكية..

> مجالس كلها استهبال في استهبال..وتعيش على الاستهبال..

> و…المفروض !!.