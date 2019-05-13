انخفاض طفيف للذهب بأسواق الخرطوم

سجل سعر جرام الذهب اليوم انخفاضاً طفيفاً عن سعر الامس حيث بلغ سعر البيع عيار21 (كويتي، سعودي، بحريني) 2700 جنيهاً مقارنة بسعر البيع أمس الذي سجل 2600 جنيهاً للجرام، فيما سعر الشراء لليوم 2000 جنيهاً مقارنة بسعر الشراء أمس والذي سجل 1900 جنيهاً. صرح بذلك بحسب ما نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا) أحمد عبد لله صاحب مجوهرات بالخرطوم وعزا ذلك لشح السيولة واهتمام الأسر بتلبية الاحتياجات الاساسية لشهر رمضان الكريم . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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