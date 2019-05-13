التاريخ: 13-مايو-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة أعلن المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية المكلف د. عبد الرحمن محمد الجعلي عن وصول باخرة محملة بالمحاليل الوريدية إلى ميناء بورتسودان ، في إطار الجهود المبذولة من الدولة لتوفير الدواء . Advertisements وأكد د. عبد الرحمن بحسب (سونا) أنه سيتم استلامها وشحنها فورا للمخازن الرئيسية للصندوق وذلك لمجابهة احتياجات البلاد من المحاليل الوريدية للفترة القادمة وتغطية فصل الخريف والصيف. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميناء بورتسودان تستقبل باخرة محملة بالمحاليل الوريدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.