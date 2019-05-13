حسين خوجلي في نيابة الثراء الحرام

استدعت نيابة مكافحة الثراء الحرام و المشبوه، يوم الاثنين الكاتب الصحفي حسين خوجلي، مالك مجموعة المساء (قناة أم درمان الفضائية، إذاعة المساء، صحيفة ألوان) لاجراء تحرى معه على خلفية تعاملات مشبوهة، تتعلق بوجود أموال طائلة في حساباته البنكية.
وقالت مصادر مقربة من حسين خوجلي بحسب الانتباهة أون لاين – انه تم التحقيق معه ثم اطلق سراحه بعد ذلك وهو الان يمارس مهامه كالمعتاد من مكتبه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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