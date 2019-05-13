النيابةالعامة توجه اتهاماً للرئيس المخلوع بقتل المتظاهرين

وجهت النيابة العامة اتهاماً للرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة وذلك في بلاغ مقتل الشهيد بابكر الذي استشهد بمنطقه بري. كما وجهت النيابة العامة بحسب سونا – بالإسراع في إكمال التحريات في كافة بلاغات القتل في الأحداث الأخيرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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