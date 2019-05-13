وراق يوجه بحلحلة المعوقات بمحطة مياه أم دوم النيلية

تفقد الفريق الركن مرتضى عبد الله وراق والي ولاية الخرطوم المكلف محطة ام دوم النيلية بمحلية شرق النيل .ووجه الوالي بإزالة كافة المعوقات التي تعترض سير العمل بالمحطة. وتأتي زيارة الوالي التي رافقه خلالها قائد سلاح الاشارة اللواء الركن عمار محمد الحسن والمدير التنفيذي لمحلية شرق النيل والجهات المختصة بأمر المياه بالولاية في إطار البحث الدائم والعمل على توفير الخدمات الاساسية للمواطن والتي على رأس اولوياتها المياه والكهرباء. Advertisements وتقدر الانتاج المتوقع للمحطة بحسب سونا – بحوالي (45) الف متر مكعب من المياه مما يجعلها تعمل على تحسين الإمداد المائي بالمحلية. مما يجدر ذكره أن العمل بهذا المشروع وفقا للشركة المنفذة يستغرق اربعة اشهر . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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