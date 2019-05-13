البرهان يتسلم دعوة لحضور مؤتمر القمة الإسلامية بالسعودية

تسلم رئیس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن دعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامية التي ستعقد يومي 26 و27 من رمضان الجاري بمكة المكرمة.

سلمها له سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان السفير علي حسن جعفر الذي استقبله رئيس المجلس العسكري الانتقالي ظهر يوم الأثنين بالقصر الجمهوري.

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وقال السفير السعودي في تصريح صحفي بحسب شبكة الشروق – إنه نقل للبرهان والشعب السوداني تهاني خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وأوضح سيادته أن الهدف من القمة تعزيز التضامن بين الدول الإسلامية وبحث القضايا التي تهم الأمة الإسلامية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)