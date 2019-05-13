زيادة مساحة الاعتصام بالقيادة العامة

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زاد المعتصمون، صباح الإثنين، مساحة الاعتصام بالقيادة العامة لقوات الشعب المسلحة، وذلك بوضع متاريس إضافية بكل الطرق المؤدية للقيادة العامة، مما جعل حركة المركبات العامة والخاصة في هذه الطرق معدومة ومحدودة جداً.

ويأتي هذا التصعيد من جانب الثوار، كما قالوا بحسب شبكة الشروق – لمزيد من الضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة لحكومة مدنية وتحقيق أهداف الثورة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)