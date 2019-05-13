شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مصرع خمسة اشخاص واصابة سبعة اخرين اثر انقلاب عربة شريحة كانت تقلهم من منطقة حجر الطير شمالي الخرطوم الى مدينة الخرطوم وقالت مصادر مطلعة ان حافلة شريحة كانت تقل على متنها (12) راكبا انقلبت في طريق التحدي مخلفة اثر ذلك خمسة قتلى وسبعة جرحى، فيما قالت ان الحادث نجم عن جراء السرعة الزائدة التي كان يقود بها سائق العربة .

فيما اتخذت الشرطة اجراءتها القانونية اللازمة حيال الحادث، وذلك باجلاء المصابين للمستشفى ونقل المتوفيين للمشرحة. المادة السابقة الحالة واقفة!!.. بقلم محمد عبدالماجد المقالة القادمة مقتل وإصابة 48 شخصاً بعد تجدد اشتباكات قبلية في القضارف …

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كانت هذه تفاصيل خبر مصرع واصابة (12) شخصا كانت تقلهم عربة “شريحة” بطريق التحدي…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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