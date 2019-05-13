شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ شهدت منطقة الخرطوم شمال يوم امس اختناق مروري غير مسبوق بسبب تمديد مساحة الاعتصام واغلاق مزيد من الشوارع من قبل من زعموا انهم من الثوار !!

@ اغلاق شارع النيل وعدد من الشوارع المجاوره خلق ازمة مرور لم تشهدها الخرطوم من قبل وامتد ذلك لبحري وامدرمان .

@ معاناة اضرت بالمواطنين الصائمين وصعدت بالروح للحلقوم .

@ قبلها بث التلفزيون القومي تقريراً عن معاناة اهل السودان جراء اغلاق مسار السكه حديد .

@ المئات من العربات المحمله بالقمح محجوزه ببحري ومثل ذلك فيرنس محطات الكهرباء !!

@ سلع استراتيجيه مححوزه ببورتسودان وعطبره وشندي وبحري وفي جنوب الخرطوم سلع الصادر محتجزه !!

@ حتي قطار ركاب عطبره محتجز منذ السادس من ابريل !!

@ المآساة الحقيقيه في عمال المحطات الخلويه واسرهم الذين يعتمدون على القطارات في مدهم بالماء وضرورات الحياة .

@ شخصياً لا افهم سبباً واحداً لاغلاق مسار القطار والتضييق على الناس باغلاق شارع النيل وغيره خارج محيط الاعتصام .

@ الرأي عندي ان الكيزان نجحوا في دس كوادرهم داخل الثوار لافتعال مثل هذه الممارسات التي تجعل المواطن العادي يسب ويلعن من ضيّق عليه .

@ قلناها سابقاً ونعيدها اليوم .. نعم للاعتصام .. نعم للتصعيد .. نعم للعصيان المدني والاضراب العام لكن لا والف لا لاغلاق مسار القطار واغلاق الشوارع والتضييق علي المواطنين .

⬇ صحفي النفايات الذي يشتم الثوار تبين انه غادر البلاد بعد انحياز القوات المسلحه للشعب .

@ الجبان غادر في اول طائره خوفاً من الثوار والمحاكمات .

@ هرب للدوله التي ظل يخدم اجندتها على حساب وطنه .

@ تباً للعملاء واصحاب المداد المعروض للبيع .



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كانت هذه تفاصيل خبر اكبر اخطاء الثوار .. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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