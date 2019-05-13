مبارك الفاضل يكشف عن تفاصيل ومعلومات دقيقة حول اللحظات الاخيرة لنظام الرئيس المخلوع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل في مؤتمر صحفي عقده أمس عن تفاصيل ومعلومات دقيقة حول اللحظات الاخيرة لنظام البشير وإحباط محاولة انقلابية الأيام الماضي. مبارك طالب المجلس العسكري بتفعيل دستور البلاد الانتقالي للعام 2005، وقال: لا بديل له لأنه سيجنب البلاد جدلية علاقة الدين والدولة.. مبارك طالب العسكري بتسمية رئيس وزراء من الأسماء التي رشحت له من قبل القوى السياسية للتشاور مع جميع الأطراف لتشكيل الحكومة. وقال: إذا استمر الوضع سنكون جميعاً كسياسيين في سجن كوبر مع البشير – في اشارة لانقلاب آخر. السوداني

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