ثوار يُغلقون كبري المك نمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أغلق ثوار اليوم الإثنين كبري المك نمر في وجه المارة ووضعوا متاريس أمام مداخله بجهتي بحري والخرطوم.

ويعد اليوم هو الثاني في إغلاق مداخل الكباري أمام المارة وأصحاب المركبات.

ودخلت قوى الحرية والتغيير في مفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي ظهر اليوم للتوصل إلى حلول تفضي بتسليم السلطة إلى مدنيين. باج نيوز

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