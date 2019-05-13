باستخدام القوة.. قوات الدعم السريع تفرق احتجاجا في الخرطوم بحري + فيديو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فرقت قوات الدعم السريع والشرطة في السودان، باستخدام الغاز المسيل للدموع، عشرات المتظاهرين في منطقة الخرطوم بحري، وأزالت الحواجز التي أقاموها في شارع رئيسي بالعاصمة.

وفي وقت سابق، قام مجموعة من الشباب المحتجين بإغلاق كبري المك نمر من جهة بحري استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين للتصعيد الثوري للمطالبة بتسليم الحكم للمدنيين .

وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر فيها قوات الدعم السريع والشرطة وهي تطارد المحتجين وتعتدي عليهم بالسياط في الخرطوم بحري أمام موقف شندي