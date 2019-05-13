عاجل.. اتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحراك الشعبي

أفادت فضائية "سكاي نيوز" أن هناك اتفاق يجرى بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير على هيكلة وصلاحيات كافة مستويات السلطة والمستويات السيادية والتنفيذية والتشريعية. يتم رصد التفاصيل لموافاتكم بها لاحقاً،،،

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