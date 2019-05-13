"موتورولا" تتحدى "سامسونغ" بهاتف مميز

تستعد شركة "موتورولا" لطرح هاتف "One Vision" بمواصفات مميزة ستجعل منه منافسا قويا لهواتف الفئة "S" الجديدة من "سامسونغ".

وسيزود الهاتف بشاشة بمقاس 6.3 بوصة، بدقة عرض (2520/1080) بكسل، تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية تقريبا، وفيها ثقب صغير للكاميرا كما في هواتف "S" الجديدة من "سامسونغ".

وسيضمن أداءه الممتاز، معالج "Exynos 9609"، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 3500 ميلي أمبير.