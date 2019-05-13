عاجل.. إقالة مدير عام الكهرباء بالسودان

أصدر وكيل وزارة الموارد المائية والكهربائية اليوم الاثنين قرارا باعفاء مدير عام الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء صالح علي عبدالله من منصبه؛ وتعيين خالد مصطفى خلفا له؛ وتاتي الخطوة عقب احتجاجات حاشدة للموظفين للمطالبة باقالته.

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