بلاغات جنائية في مواجهة البشير والعشرات من رموز النظام السابق

دون محامون مستقلون بنيابة الخرطوم بلاغاً جنائياً في مواجهة العشرات من رموز النظام السابق من العسكريين والمدنيين المتورطين في تدبير وتنفيذ الانقلاب العسكري في العام 1989 وتصل عقوبة التهم الاعدام.

وقال المحامي على محمود حسنين في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين بالخرطوم؛ أن البلاغ دون تحت المادة (96أ ) تقويض النظام الدستوري والمادة (96 ج) إثارة الحرب ضد الدولة من قانون العقوبات للعام 1983.

ومن ابرز المتهمين من العسكريين الرئيس المخلوع عمر البشير ونائبه الاسبق بكري حسن صالح ومدير جهاز الامن صلاح قوش؛ بالاضافة الى اعضاء مجلس قيادة ثورة الانقاذ.

وشملت قائمة المتهمين من المدنيين رموز النظام من الاسلاميين؛ على راسهم علي عثمان محمد طه ونافع على نافع وعوض الجاز وعي كرتي والعشرات الذين شاركوا في تنفيذ الانقلاب.