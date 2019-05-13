الجيش الإسرائيلي يعزز قواته عند قطاع غزة

يستعد الجيش الإسرائيلي للمظاهرات المتوقعة على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة في ذكرى "يوم النكبة"، الذي يصادف الأربعاء المقبل، والموافق 15 مايو.

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إلى أنه "من المتوقع أن يعزز الجيش الإسرائيلي قواته في الجنوب قبل الأربعاء"، خاصة في المناطق المحاذية للسياج الفاصل مع غزة، تحسبا لكل طارئ في ذكرى النكبة.

ووفقا للصحيفة، فإن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال حدوث تدهور أمني، أيضا، في ضوء تنظيم مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجين" هذا الأسبوع في تل أبيب.

بدورها، هددت حركة "الجهاد الإسلامي" بالرد، في حال لم تنفذ إسرائيل التفاهمات والاتفاقيات التي جرى التوصل إليها مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية، الذين يتوسطون مع حكومة تل أبيب في مسألة وقف إطلاق النار والهدوء في غزة.