الجيش السوداني يفرق مظاهرات في الخرطوم

تجددت التظاهرات في عدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الإثنين، وعمد المحتجون لإغلاق الطرقات الرئيسية.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية إن قوة مشتركة من الجيش السوداني، والدعم السريع، أبعدت المحتجين، الذين وجدوا منذ الصباح بالقرب من القصر الرئاسي، إلى مقر الاعتصام أمام مباني القيادة العامة للجيش السوداني.

وأشاروا إلى استخدام القوة للغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وإزالة الحواجز، التي أغلق بها المحتجون الطرقات الرئيسية .