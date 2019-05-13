عاجل.. إعفاء المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء ونائبه

أصدر وزير الموارد المائية والري والكهرباء المكلف، المهندس محمد خير أحمد الجنيد،أصدر قراراً يوم (الإثنين)، أعفى بموجبه المهندس صالح علي عبد الله، من وظيفة المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، والمهندس عبد الرازق أحمد يوسف من وظيفة نائب المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بحسب ما أوردته الصيحة الآن. و عين المهندس خالد مصطفى محمد فضل الله مديراً عاماً للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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