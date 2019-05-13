التربية الخرطوم تعلن نتيجة شهادة الأساس غداً “الثلاثاء”

التاريخ: 13-مايو-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة Advertisements أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم عن اعلانها لنتيجة مرحلة الاساس يوم غد الثلاثاء الموافق ١٤ مايو ٢٠١٩م . وقال المديرالعام لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم عبدالله نصر إن النتيجة ستعرض على الوالي خلال اليوم ليتم اعلانها عبر المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة من صباح غد الثلاثاء برئاسة الوزارة بالخرطوم بحري بحضور قيادات التعليم على مستوى الولاية والمحليات واجهزة الاعلام المختلفة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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