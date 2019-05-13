احتراق سيارة فوق كبري المك نمر

التاريخ: 13-مايو-2019
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أدى احتراق سيارة في كبري المك نمر الرابط بين الخرطوم بحري والخرطوم إلى تعطيل حركة المرور بين مساري الكبري، مما أدى إلى اكتظاظ وتكدس السيارات على مدخلي الكبري من ناحية بحري والخرطوم، مما أدى لزيادة الازدحام.
وكانت شوارع الخرطوم شهدت، يوم الأحد، أزمة مرور خانقة، تأثرت بسببها كثير من القطاعات من خلال تكدس السيارات في الطرق الرئيسة والفرعية وغيرها من الطرق التي تؤدي إلى وسط الخرطوم بسبب إغلاق شارع النيل.
وبحسب الشروق نقلاً عن شهود عيان تسبب الازدحام الذي نجم عن احتراق السيارة فوق كبري المك نمر إلى زيادة تكدس السيارات في شوارع الجامعة والجمهورية بوسط الخرطوم، وهذه الشوارع متأثرة بالازحام المروي نتيجة الربكة التي أحدثها إغلاق بعض الكباري والطرق من قبل الثوار طيلة الفترة الماضية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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