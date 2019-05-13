المجلس العسكري: البرهان لا يملك حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي

التاريخ: 13-مايو-2019
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أكد المجلس العسكري الانتقالي أن رئيسه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي: “فيس بوك، تويتر، انستغرام، واتس آب”. وطالب بتوخي الدقة في أخذ المعلومات.
ونفى المجلس العسكري الانتقالي بحسب وكالة السودان للأنباء -وجود أي حساب للبرهان في هذه المواقع. وأشار المجلس في تعميم صحفي إلى أن الحسابات التي تحمل اسمه أو صورته على هذه المواقع جميعها مزورة وغير صحيحة، وأن المجلس بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإغلاقها.
وشدد المجلس العسكري الانتقالي على ضرورة الإنتباه إلى عدم الأخذ بأي معلومات أو تصريحات منشورة فيها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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